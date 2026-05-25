Due gruppi di giovani sono stati coinvolti in una rissa sul lungomare sud. La polizia è intervenuta e ha fermato uno dei ragazzi coinvolti. Durante l’arresto, il giovane ha reagito agli agenti. Non sono stati riportati feriti gravi. La polizia sta proseguendo le indagini per chiarire le dinamiche dell’accaduto.

Rissa tra due gruppi di giovani sul lungomare sud: uno dei ragazzi coinvolti viene fermato e reagisce agli agenti di polizia. È stato portato in commissariato e ora la sua posizione è al vaglio della polizia. Insieme con lui è stato condotto negli uffici di via D’Annunzio anche un altro ragazzo: entrambi sono italiani e hanno tra i 18 e i 20 anni. L’episodio, sul quale sono in corso le indagini da parte degli agenti del commissariato di polizia, è avvenuto l’altra notte, intorno alle 4. A quell’ora, secondo quanto è stato ricostruito, due gruppetti di giovani, da una parte italiani e dall’altra stranieri, hanno cominciato a litigare tra di loro per futili motivi, di fronte allo Shada. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Scoppia la rissa sul lungomare. Due ragazzi fermati dalla polizia

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