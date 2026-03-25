Rubano grondaie di rame ma vengono fermati dalla polizia prima di caricarle sul furgone | denunciati due cittadini stranieri

Due cittadini stranieri sono stati denunciati dalla polizia di Orvieto dopo aver tentato di portare via alcune grondaie di rame. Gli agenti hanno fermato i due prima che riuscissero a caricarle su un furgone, e sono stati accusati di furto e ricettazione. I due residenti a Roma sono stati messi sotto indagine in stato di libertà.

Il personale del commissariato di Orvieto ha denunciato in stato di libertà due cittadini stranieri, un uomo e una donna, entrambi residenti a Roma, ritenuti responsabili, in concorso, dei reati di furto e ricettazione. L’intervento è avvenuto nel corso di un ordinario servizio di controllo del territorio a Orvieto, quando gli operatori della volante hanno notato un furgone sospetto parcheggiato nei pressi di un’abitazione. Insospettiti, gli agenti hanno deciso di procedere al controllo dei soggetti presenti. Gli accertamenti hanno consentito di appurare che le grondaie e i discendenti in rame dell’immobile erano stati appena rimossi e gettati a terra, pronti per essere caricati sul mezzo. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Rubano grondaie di rame ma vengono fermati dalla polizia prima di caricarle sul furgone: denunciati due cittadini stranieri Articoli correlati Misano, ladri di rame rubano le grondaie dell’asiloColpo nel weekend tra il 31 gennaio e il 1 febbraio alla scuola dell’infanzia di via Papa Giovanni XXIII: al vaglio le immagini delle telecamere di... Polizia blocca auto sospetta sull’autostrada: sequestrati alimenti e attrezzi da scasso. Due cittadini stranieri denunciatiDurante la perquisizione sono stati trovati numerosi generi alimentari di cui i due occupanti non potevano giustificarne la provenienza Nei giorni... Contenuti utili per approfondire Rubano grondaie Temi più discussi: Rubano 100 chili di grondaie in rame dal cimitero e fuggono con l'auto a folle velocità: arrestato un 64enne; Sorpreso in bici coi pluviali rubati. Denunciato; Rubano un Fiat Ducato, il proprietario li insegue. Nella fuga speronano l'auto dei carabinieri e cercano di investire dei militari:... Cherasco, ignoti rubano la copertura in rame da cinque tombe di famiglia: Danni per migliaia di euroPrivati denunciano il fatto scoperto nel cimitero cittadino: Se mi avessero chiesto il valore di quel materiale glielo avrei dato volentieri ... targatocn.it Ladri acrobati al Palazzo rosa. Rubate le grondaie di rame. Furti sulle auto in via Di VittorioPreoccupante attacco dei malviventi in pieno giorno al condominio di via Rospicciano. La notte scorsa scorribanda che ha preso di mira alcune macchine parcheggiate. msn.com Catania, si arrampicano come Spiderman: beccati ladri di grondaie Rubano di notte in viale... LEGGI L'ARTICOLO - facebook.com facebook