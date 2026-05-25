Durante il mese di maggio, le forze di polizia hanno individuato alcuni dipendenti irregolari tra Benevento e la provincia. Sono state sospese le attività di alcune imprese e sono state comminate multe che hanno raggiunto i 15.600 euro. L’intervento ha coinvolto diverse aziende, che sono state controllate per verificare la presenza di lavoratori in nero. Nessuna persona è stata arrestata o denunciata.

Tempo di lettura: 2 minuti Nel corso del mese di maggio la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Benevento, nell’ambito dei servizi di controllo economico del territorio, ha effettuato numerose attività ispettive nei confronti di varie società della provincia all’esito delle quali è stato rilevato l’impiego di quindici dipendenti per i quali non era stato dichiarato il rapporto di lavoro. In particolare, militari del Gruppo di Benevento, in occasione della festività del primo maggio, a seguito dell’accesso presso un agriturismo, hanno rilevato che quattro camerieri erano sprovvisti delle previste coperture previdenziali. All’esito del controllo è stata disposta dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Benevento, previa richiesta del Gruppo di Benevento, la sospensione dell’attività commerciale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Scoperti dipendenti in nero tra Benevento e provincia: sospese attività e multe fino a 15.600 euro

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Lavoro nero e poca sicurezza, multe e attività sospese a Messina e provinciaL'Ispettorato del Lavoro ha effettuato controlli a Messina e nella provincia, riscontrando situazioni di lavoro nero e carenze in materia di...

Lavoro nero, nel Reggino sospese 6 attività e multe per 60 mila euroTra il 9 e il 22 marzo, gli ispettori dello Iam di Reggio Calabria hanno sospeso sei attività imprenditoriali e comminato sanzioni per oltre 60 mila...

Argomenti più discussi: Blitz tra ristoranti e cantieri. Scoperti 16 lavoratori al nero; Controlli della Guardia di Finanza: scoperti 16 lavoratori in nero, richiesta sospensione di tre attività; Controlli nei locali, scoperti lavoratori in nero: sanzioni per oltre 50 mila euro; Blitz dei carabinieri nel Vibonese: undici aziende su undici fuorilegge, scoperti 21 operai irregolari.