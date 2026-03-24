Tra il 9 e il 22 marzo, gli ispettori dello Iam di Reggio Calabria hanno sospeso sei attività imprenditoriali e comminato sanzioni per oltre 60 mila euro in tutta la provincia. Le verifiche hanno riguardato il rispetto delle normative sul lavoro, con particolare attenzione al contrasto del lavoro nero. I controlli sono stati condotti in diverse zone del territorio reggino.

Il report delle ultime due settimane di vigilanza stilato dallo Iam Reggio Calabria. Controlli in agricoltura, edilizia, esercizi pubblici e poste private Sei attività imprenditoriali sospese per lavoro nero e sanzioni per oltre 60 mila euro.È questo il bilancio dell’attività di vigilanza effettuata dagli ispettori dello Iam di Reggio Calabria dal 9 al 22 marzo in tutta la provincia. Tra i settori finiti sotto la lente dell'Ispettorato: agricoltura, edilizia, esercizi pubblici, panifici e poste private, (non sono stati resi noti i nomi delle attività, ndr). In agricoltura, sulla fascia ionica reggina, sono state individuate due micro imprese, ciascuna con un operaio in nero. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

© Reggiotoday.it - Lavoro nero, nel Reggino sospese 6 attività e multe per 60 mila euro

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