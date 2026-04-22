Lavoro nero e poca sicurezza multe e attività sospese a Messina e provincia

L'Ispettorato del Lavoro ha effettuato controlli a Messina e nella provincia, riscontrando situazioni di lavoro nero e carenze in materia di sicurezza. Sono state emesse sanzioni per un totale di 28mila euro e alcune attività sono state temporaneamente sospese. Le verifiche hanno interessato negozi e cantieri, dove sono state constatate violazioni delle norme relative alla tutela dei lavoratori e alla regolamentazione delle attività lavorative.

Giro di vite dell'Ispettorato del Lavoro a Messina e provincia. Sanzioni 28mila euro e attività sospese per lavoro nero nei negozi e violazione delle norme di sicurezza nei cantieri. Tra il 13 e il 17 aprile gli ispettori del contingente Inl in Sicilia, operativi nella provincia di Messina, hanno.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Dai ristoranti agli autolavaggi, lavoro nero e poca sicurezza. Sospese 16 attività e multe per oltre 180mila euroBologna, 9 aprile 2026 – Un quadro diffuso di irregolarità, tra lavoro nero e gravi carenze sulla sicurezza, emerge dai controlli condotti dai... Lavoro nero e violazioni sulla sicurezza nel Reggino: 4 attività sospese e multe per 20 mila euroIntensificati i controlli sul territorio reggino nel corso della settimana dal 6 al 12 aprile 2026, con verifiche mirate nei settori dell’edilizia e... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: In Germania e Svizzera ho potuto mettermi in gioco. In Italia offerte di lavoro in nero o zero risposte; Belvedere Spinello, cantiere chiuso: lavoratore in nero e maxi multe; Tra Oriente e Occidente, il nero come linguaggio: da Alberto Burri ai maestri giapponesi della moda al Cubo di Milano; Aversa, all’Isiss Conti il convegno Il lavoro al centro tra diritti, legalità e formazione. Lavoro in nero e poca sicurezza, controlli a tappeto nel Tarantino: denunciati due imprenditoriUn 46enne di Taranto e un 52enne di Fragagnano sono ritenuti presunti responsabili di gravi irregolarità riguardo alle normative in materia di lavoro Nei giorni scorsi, due imprenditori del settore ... lagazzettadelmezzogiorno.it Dai ristoranti agli autolavaggi, lavoro nero e poca sicurezza. Sospese 16 attività e multe per oltre 180mila euroControlli a tappeto dei carabinieri: dalla pizzeria che paga in contanti agli autolavaggi senza dispositivi di protezione. Sotto la lente Bologna, Crevalcore, Anzola dell’Emilia, Casalecchio di Reno, ... msn.com Messina, scoperti 27 lavoratori in nero e 31 irregolari: sanzioni per oltre 570mila euro e nuovi sviluppi su casi di sfruttamento. #Messina #LavoroNero #GuardiaDiFinanza #Controlli #Cronaca - facebook.com facebook Tolleranza zero su lavoro nero e insicurezza: l'Arma "sigilla" 16 imprese x.com