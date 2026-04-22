Lavoro nero e poca sicurezza multe e attività sospese a Messina e provincia

Da messinatoday.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Ispettorato del Lavoro ha effettuato controlli a Messina e nella provincia, riscontrando situazioni di lavoro nero e carenze in materia di sicurezza. Sono state emesse sanzioni per un totale di 28mila euro e alcune attività sono state temporaneamente sospese. Le verifiche hanno interessato negozi e cantieri, dove sono state constatate violazioni delle norme relative alla tutela dei lavoratori e alla regolamentazione delle attività lavorative.

Giro di vite dell'Ispettorato del Lavoro a Messina e provincia. Sanzioni 28mila euro e attività sospese per lavoro nero nei negozi e violazione delle norme di sicurezza nei cantieri. Tra il 13 e il 17 aprile gli ispettori del contingente Inl in Sicilia, operativi nella provincia di Messina, hanno.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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