Scoperta in Israele una ‘fabbrica’ di 5.500 anni fa | il ritrovamento riporta alla civiltà citata nella Bibbia
In Israele è stata trovata una struttura risalente a circa 5.500 anni fa, definita come una grande officina. Il ritrovamento potrebbe essere collegato alla civiltà citata nei testi biblici come i Cananei, che abitavano la regione prima dell’arrivo degli israeliti. La scoperta riguarda un sito di grandi dimensioni, che si pensa possa aver avuto funzioni produttive o artigianali nel Neolitico. La struttura è emersa durante scavi archeologici in un’area precedentemente studiata.
Roma, 25 maggio 2026 – Una gigantesca ‘officina’ di 5.500 anni fa riemersa dal terreno israeliano potrebbe confermare quanto raccontato nei testi biblici sui Cananei, l’antico popolo che abitava la regione prima dell’arrivo degli israeliti. Ma soprattutto offre uno sguardo sorprendente su una civiltà molto più avanzata di quanto si pensasse. Scopriamo di più. Cosa hanno scoperto gli archeologi israeliani. L’eccezionale ritrovamento arriva dal sito archeologico di Nahal Qomem, nei pressi di Kiryat Gat, circa 60 chilometri a sud di Tel Aviv, dove gli archeologi della Israel Antiquities Authority hanno individuato un vero e proprio centro industriale dell’antichità risalente all’inizio dell’Età del Bronzo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Israel Was Making Wine 5,000 Years Ago. Before the Pyramids. Scientists Just Found the Proof
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Sì è vero, Adolf era cattivello, ma vogliamo parlare della grandezza dei fisici e degli ingegneri tedeschi negli anni 30? Ecco, direi che siamo allo stesso livello di arrampicata sugli specchi... #BenGvir #Israele #Netanyahu x.com
Ho appena finito La Bibbia scoperta di Finkelstein. Cerco qualche consiglio su libri del Testamento Antico. reddit