Scoperta in Israele una ‘fabbrica’ di 5.500 anni fa | il ritrovamento riporta alla civiltà citata nella Bibbia

Notizia in breve

In Israele è stata trovata una struttura risalente a circa 5.500 anni fa, definita come una grande officina. Il ritrovamento potrebbe essere collegato alla civiltà citata nei testi biblici come i Cananei, che abitavano la regione prima dell’arrivo degli israeliti. La scoperta riguarda un sito di grandi dimensioni, che si pensa possa aver avuto funzioni produttive o artigianali nel Neolitico. La struttura è emersa durante scavi archeologici in un’area precedentemente studiata.