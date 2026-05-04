Gli scienziati hanno identificato un fossile risalente a circa 210 milioni di anni fa, appartenente a un coccodrillo preistorico. Le analisi hanno rivelato che il cranio di questo animale era estremamente robusto, capace di esercitare una forza tale da schiacciare le prede con un singolo morso. La scoperta fornisce nuovi dettagli sulla morfologia e le capacità di predazione di questa creatura antica.

Un antico predatore con un cranio così potente da poter schiacciare le prede con un solo morso. È questa una delle caratteristiche più sorprendenti emerse dallo studio di un fossile risalente a circa 210 milioni di anni fa, riportato alla luce a Ghost Ranch, in Nuovo Messico, e appena identificato come Eosphorosuchus lacrimosa, vissuto nel tardo Triassico, in un’epoca di forte sperimentazione evolutiva. Lo studio, condotto da un team dell’ Università di Yale, ha chiarito che non si tratta di un esemplare già noto, ma di una linea evolutiva distinta, e questo ha contribuito a rivedere la storia dei primi coccodrilli e dei loro parenti più antichi.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Un coccodrillo dal cranio così potente da schiacciare le prede con un solo morso: l’incredibile scoperta dopo il ritrovamento di un fossile di 210 milioni di anni fa

Interpreto Il Coccodrillo Come Fa di Gabriele Patriarca

Notizie correlate

Leggi anche: Incastonato in una pietra di 210 milioni di anni fa il coccodrillo che uccideva le prede schiacciandole con la sua grande bocca

Leggi anche: Prima il depistaggio, poi l’incredibile scoperta: così è nato a Verona il primo coccodrillo nano africano nella storia del Parco Natura Viva

Contenuti utili per approfondire

Si parla di: Verona nasce un raro coccodrillo nano | scoperta incredibile nel nido.

L'adrosauro Antonio analizzato dalla luce del SincrotronePresentati gli ultimi studi sul becco dell'adrosauro Antonio ma anche sul cranio di un coccodrillo vissuto nel Cretaceo. Entrambi i fossili sono stati scoperti nel sito paleontologico del Villaggio ... rainews.it

Nasconde il teschio di coccodrillo in valigia dopo la vacanza in India: arrestatoAveva scelto un souvenir particolare per ricordare la vacanza in India: un teschio di coccodrillo. E pensando di poterlo imbarcare in aereo come se niente fosse si è diretto all'aeroporto di Nuova ... leggo.it