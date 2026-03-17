Una legge di civiltà Dieci anni fa nasceva l’omicidio stradale

Dieci anni fa entrava in vigore la legge sull’omicidio stradale, una norma che ha introdotto specifiche pene per chi provoca la morte di una persona in incidenti stradali. Da allora, il tema della sicurezza sulle strade continua a essere oggetto di discussione tra istituzioni, esperti e cittadini, mantenendo alta l’attenzione sulla prevenzione e sulle responsabilità.

di Antonio Passanese A dieci anni dall’entrata in vigore della legge sull’ omicidio stradale, il tema della sicurezza resta al centro del dibattito pubblico. Un percorso lungo e complesso, nato anche dall’impegno delle famiglie delle vittime, tra cui quella di Lorenzo Guarnieri, il diciassettenne investito e ucciso alle Cascine nel 2010. Proprio da quella tragedia è partita una mobilitazione civile che ha contribuito all’approvazione della norma, entrata in vigore il 25 marzo 2016 anche grazie a una raccolta di oltre 85mila firme. "La legge sull’omicidio stradale più che un padre o una madre ha una famiglia: la famiglia Guarnieri", ha ricordato Matteo Renzi, intervenendo a Firenze alla presentazione del libro ’La legge che non voleva nascere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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