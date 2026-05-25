Scontro fra due auto | traffico rallentato

Questa mattina al ponte di Migliarino, in provincia di Pisa, si è verificato un incidente tra due auto. La dinamica dell’incidente è complessa, con traffico rallentato nella zona. I feriti sono stati soccorsi e, secondo quanto riferito, non si trovano in condizioni di pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire l’accaduto.

Migliarino (Vecchiano), 25 maggio 2026 – Incidente grave per la dinamica, ma per fortuna i feriti non sarebbero in pericolo di vita, questa mattina (25 maggio 2026) al ponte di Migliarino (Vecchiano). Due gli automobilisti che – le cause si stanno ancora accertando – si sono scontrati con i loro mezzi andati distrutti. I conducenti, però, che sono rimasti feriti, non sarebbero gravi, anche se sono stati condotti in ospedale. Si tratta di una persona di origine spagnola qui in vacanza e di una donna pisana diretta da Pisa verso Viareggio. La polizia municipale vecchianese ha effettuato i rilievi: anche il sindaco Massimiliano Angori ha seguito la vicenda. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Incidente tra camion sulla A14: traffico in tilt

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