Scontro violento A21 | due feriti traffico rallentato

Questa mattina sull’Autostrada dei Vini, allo svincolo di Pontevico in direzione Cremona, si è verificato uno scontro violento che ha coinvolto due veicoli. L’incidente ha causato il ferimento di due persone e ha provocato un rallentamento del traffico nella zona. I soccorritori sono intervenuti sul posto per assistenza e ricostruzione della dinamica.

Un violento scontro stradale ha colpito questa mattina la tratta dell'Autostrada dei Vini, precisamente allo svincolo di Pontevico in direzione Cremona. Due conducenti, entrambi maschi rispettivamente di 38 e 41 anni, sono stati coinvolti nell'impatto avvenuto poco dopo le otto e mezza del 9 marzo 2026. I due uomini hanno subito traumi e contusioni a seguito dello schianto, venendo poi trasferiti presso l'ospedale di Cremona con codice giallo. Sul luogo della tragedia sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco per mettere in sicurezza le vetture coinvolte. L'intervento delle ambulanze della Croce Bianca di Leno ha permesso le prime cure sul posto prima del trasferimento in struttura sanitaria.