Scontri ultrà a Torino Luciano Spalletti in polemica con il Toro | Comunicati assurdi Simonelli Lega Serie A | Fine campionato rovinato fuori luogo riverenza verso le curve

Durante il fine settimana si sono verificati scontri tra tifosi ultrà a Torino, con alcuni incidenti che sono stati fermati nella notte di sabato. La domenica pomeriggio, poche ore prima dell’inizio di una partita di calcio, si sono verificati nuovi scontri che hanno portato a un ritardo di oltre un’ora nel calcio d’inizio. Luciano Spalletti ha commentato pubblicamente, definendo i comunicati ufficiali come “assurdi”. Simonelli ha invece criticato la mancanza di rispetto verso le curve.

Tensioni prevedibili e previste, sventate nella notte di sabato, sfociati in scontri domenica pomeriggio, a poche ore da un match il cui calcio d'inizio è arrivato con oltre un'ora di ritardo. Prima sospeso, poi solamente slittato e infine, disputato sul campo dello stadio Olimpico Grande Torino. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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