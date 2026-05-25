Quattro tifosi sono stati arrestati e undici sono stati colpiti dal Daspo in seguito agli scontri tra tifoserie durante una partita di calcio. Sei agenti di polizia sono rimasti contusi durante gli incidenti. Un tifoso ferito è stato portato in ospedale per le cure. Le forze dell’ordine hanno inoltre identificato diversi altri soggetti coinvolti, senza ulteriori dettagli sulla loro condizione. Le autorità hanno comunicato i numeri ufficiali dell’intervento, senza indicare i motivi specifici delle violenze.

di Francesco Spagnolo Scontri Torino Juve, emesso il primo bilancio ufficiale di arresti e Daspo. Sei gli agenti contusi. Ecco le condizioni del tifoso ferito. Una serata di sport che si trasforma in guerriglia, macchiando quello che doveva essere solo un grande spettacolo calcistico. La stracittadina della Mole si porta dietro una scia di violenza pesante, culminata con duri provvedimenti per contenere il caos generatosi a ridosso dell’incontro. Le forze dell’ordine sono state costrette a intervenire massicciamente per sedare i disordini esplosi a ridosso dello stadio nell’ultimo turno di Serie A. Il bilancio dei tafferugli fotografa una situazione di alta tensione, con otto ultras bianconeri finiti in manette a causa dei disordini. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Scontri Torino Juve, il primo bilancio ufficiale: otto ultras bianconeri arrestati, undici Daspo e sei agenti contusi. Come sta il tifoso ferito

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