Scontri prima di Toro-Juve | gravissimo un commercialista di Milano

Da milanotoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Prima del derby tra Torino e Juventus, si sono verificati scontri che hanno provocato il ferimento di un tifoso di 36 anni, un commercialista di Milano. L'uomo è stato colpito durante le violenze e ora si trova in condizioni gravi. La polizia sta indagando sugli eventi e sulle responsabilità dei disordini. Non sono stati ancora resi noti dettagli sulle modalità dell'aggressione o sull'identità degli aggressori.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

È un commercialista di Milano di 36 anni il tifoso bianconero rimasto ferito durante i disordini avvenuti a Torino prima del derby tra Toro e Juve.L’uomo si trova attualmente ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Cto di Torino, è in prognosi riservata. Secondo quando confermato da fonti. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Toro-Juve nel caos, partita rinviata di un’ora dopo gli scontri: i tifosi chiedono di non giocare, ultrà ferito gravementeLa partita tra Toro e Juve è stata rinviata di un’ora a causa degli scontri tra tifosi.

Spalletti prima di Toro-Juve: “Mai passato per la testa di dimettermi, non aspettatevi cambiamenti”Luciano Spalletti ha dichiarato di non aver mai considerato di dimettersi prima della partita tra Juventus e Torino.

Temi più discussi: Scontri prima di Toro-Juve: tifoso bianconero grave. Gli ultrà chiedono a Locatelli di non giocare; Torino, scontri prima del derby: gli ultras di Toro e Juventus entrano in contatto; Scontri e caos al derby di Torino, un tifoso grave in ospedale. Gli ultrà ricattano la partita; Dal tifoso ferito al fischio d'inizio alle 21:51. Cosa è successo prima di Toro-Juve.

Gli scontri, il tifoso ferito, la protesta ultrà: cosa è successo prima del derby di TorinoNell'ultima di campionato disordini fuori dallo stadio tra sostenitori bianconeri e granata, con 8 persone fermate dopo lanci di pietre e bottiglie. Il giovane resta ricoverato in terapia intensiva. I ... avvenire.it

Il tifoso ferito prima del derby Torino-Juve è in coma farmacologico: la ricostruzione degli scontriOra che il campionato di Serie A è stato consegnato agli archivi, con tanto di ultimi verdetti, tutti fanno il tifo per il sostenitore della Juventus colpito in occasione degli scontri prima del derby ... fanpage.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web