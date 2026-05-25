Scontri prima di Toro-Juve | gravissimo un commercialista di Milano

Prima del derby tra Torino e Juventus, si sono verificati scontri che hanno provocato il ferimento di un tifoso di 36 anni, un commercialista di Milano. L'uomo è stato colpito durante le violenze e ora si trova in condizioni gravi. La polizia sta indagando sugli eventi e sulle responsabilità dei disordini. Non sono stati ancora resi noti dettagli sulle modalità dell'aggressione o sull'identità degli aggressori.

È un commercialista di Milano di 36 anni il tifoso bianconero rimasto ferito durante i disordini avvenuti a Torino prima del derby tra Toro e Juve.L’uomo si trova attualmente ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Cto di Torino, è in prognosi riservata. Secondo quando confermato da fonti. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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