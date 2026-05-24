La partita tra Toro e Juve è stata rinviata di un’ora a causa degli scontri tra tifosi. Gli ultras hanno protestato chiedendo di non disputare il match, mentre alcuni manifestanti hanno provocato tensioni sia dentro che fuori dallo stadio. Durante gli scontri, un tifoso è stato ferito gravemente e trasportato in ospedale. Le squadre sono rimaste negli spogliatoi per più di sessanta minuti prima che il match riprendesse.

Derby sospeso per oltre un’ora: squadre negli spogliatoi, protesta dei tifosi e tensione altissima dentro e fuori dallo stadio. Doveva essere una serata di calcio e di chiusura del campionato, ma il derby tra Torino e Juventus si è trasformato in una lunga attesa segnata dalla tensione. Il calcio d’inizio era previsto alle 20.45, ma alle 21.15 le squadre erano ancora negli spogliatoi e il match è stato successivamente riprogrammato per le 21.45. Poi si è finalmente partiti nonostante la richiesta dei tifosi bianconeri di non giocare. A bloccare tutto non è stato un problema organizzativo, ma il clima creatosi dopo gli scontri tra le tifoserie nel pomeriggio e il grave ferimento di un sostenitore bianconero. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Toro-Juve nel caos, partita rinviata di un’ora dopo gli scontri: i tifosi chiedono di non giocare, ultrà ferito gravemente

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