Spalletti prima di Toro-Juve | Mai passato per la testa di dimettermi non aspettatevi cambiamenti

Da fanpage.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Luciano Spalletti ha dichiarato di non aver mai considerato di dimettersi prima della partita tra Juventus e Torino. L’allenatore ha anche precisato che non ci saranno cambiamenti nel suo ruolo. Le sue parole sono state rilasciate alla vigilia del derby, chiarendo la propria posizione rispetto alle voci di possibili dimissioni.

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Luciano Spalletti ha parlato alla vigilia del derby che la sua Juventus giocherà contro il Torino. Argomento è chiaramente quello riguardante il suo futuro: "Mai pensato di dimettermi". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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