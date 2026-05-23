Spalletti prima di Toro-Juve | Mai passato per la testa di dimettermi non aspettatevi cambiamenti

Notizia in breve

Luciano Spalletti ha dichiarato di non aver mai considerato di dimettersi prima della partita tra Juventus e Torino. L’allenatore ha anche precisato che non ci saranno cambiamenti nel suo ruolo. Le sue parole sono state rilasciate alla vigilia del derby, chiarendo la propria posizione rispetto alle voci di possibili dimissioni.