Un tifoso juventino di 36 anni è rimasto gravemente ferito durante il derby Torino-Juventus e si trova in terapia intensiva in prognosi riservata. Il padre ha dichiarato che il suo figlio non è stato colpito da una bottiglia, ma che sono stati lanciati lacrimogeni. I disordini sono avvenuti prima della partita, e il tifoso è stato raggiunto da uno di questi lacrimogeni. La polizia sta indagando sugli eventi.

Resta ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Terapia intensiva dell'ospedale Molinette di Torino, il tifoso juventino rimasto gravemente ferito nei disordini scoppiati ieri prima del derby della Mole tra Torino e Juventus. Il ferito si chiama Marco Leonardo Basoccu, di professione commercialista. Chi è Marco Basoccu, come sta L'uomo, di 36 anni, nato a Torino e residente a Milano, ha riportato un trauma cranico giudicato severo dai sanitari, provocato da un oggetto contundente, verosimilmente una bottiglia di vetro. Ieri è stato sottoposto a un intervento neurochirurgico all'ospedale Molinette di Torino. Mentre i... 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Marco Basoccu, chi è il tifoso ferito nel derby Torino-Juventus: commercialista, 36 anni, Il padre: «Non è stato colpito da una bottiglia, hanno sparato un lacrimogeno»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Marco Basoccu, chi è il tifoso ferito nel derby Torino-Juventus

Notizie e thread social correlati

Marco Basoccu, chi è il tifoso ferito nel derby Torino-Juventus: commercialista, 36 anni, colpito alla testa da una bottiglia. E' in prognosi riservataUn tifoso juventino di 36 anni, un commercialista, è rimasto ferito alla testa da una bottiglia durante il derby Torino-Juventus e si trova in...

Marco Basoccu, chi è il tifoso ferito nel derby Torino-Juventus: commercialista, 36 anni, colpito alla testa da una bottiglia. È in prognosi riservataUn tifoso di 36 anni è stato colpito alla testa da una bottiglia durante i disordini nel derby Torino-Juventus e si trova in prognosi riservata in...

Temi più discussi: Marco Basoccu, commercialista, 36 anni: chi è l’ultrà Juve ferito ora in prognosi riservata; Stabile il tifoso operato alla testa, resta in prognosi riservata; Derby di Torino, ecco chi è l'ultras ferito (e perché Spalletti accusa il Toro); Come sta il tifoso ferito prima del derby di Torino. La questura: colpito da una bottiglia.

Marco Leonardo Basoccu, commercialista di 36 anni, è steso in un lettino del reparto di terapia intensiva delle Molinette. Domenica 24 maggio è stato sottoposto a un intervento neurochirurgico ed è stato indotto in coma farmacologico a causa di un grave trau x.com

Marco Basoccu, chi è il tifoso ferito nel derby Torino-Juventus: commercialista, 36 anni, colpito alla testa da una bottiglia. È in prognosi riservataResta ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Terapia intensiva dell'ospedale Molinette di Torino, il tifoso juventino rimasto gravemente ferito nei disordini scoppiati ieri ... ilmessaggero.it

Torino-Juventus, scontri nel derby: chi è Marco Basoccu il tifoso ferito prima della partitaMarco Basoccu, 36 anni, è il tifoso juventino ferito prima del derby con il Torino. Ricoverato alle Molinette, resta in prognosi riservata ... affaritaliani.it