Prima del derby tra Torino e Juventus, si sono verificati scontri tra i tifosi delle due squadre. Durante gli incidenti sono stati arrestati otto tifosi juventini e sono stati emessi 11 provvedimenti di Daspo. Non sono stati segnalati feriti o altri incidenti rilevanti. La polizia ha intervenuto per gestire la situazione e garantire l’ordine pubblico prima dell’incontro.

Otto tifosi juventini arrestati e 11 Daspo è il bilancio seguito agli scontri tra le due tifoserie in occasione del derby della Mole. Degli arresti tre sono avvenuti in flagranza di reato e cinque in flagranza differita grazie alla visione delle immagini del drone. Gli otto ultras sono accusati a vario titolo, di resistenza a pubblico ufficiale, lancio di materiale pericoloso e possesso di artifizi pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive. Il Questore di Torino, attraverso la locale Divisione Polizia Anticrimine, ha inoltre emesso 11 Daspo. Sono in corso in queste ore ulteriori accertamenti da parte della Digos per valutare la posizione di altri tifosi coinvolti nei disordini. 🔗 Leggi su Nuovasocieta.it

© Nuovasocieta.it - Scontri prima del derby tra Toro e Juve, otto arresti e undici Daspo

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Scontri prima del derby a Torino, tifoso bianconero ferito e gara iniziata un'ora dopo

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