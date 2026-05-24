derby della mole scontri tra ultras della juve e del torino prima della partita

Prima del Derby della Mole, si sono verificati scontri tra ultras delle tifoserie del Torino e della Juventus. Gli incidenti sono avvenuti poche ore prima dell'inizio della partita, che si disputerà allo stadio Olimpico Grande Torino e chiuderà la stagione calcistica in Italia. Non sono stati forniti dettagli su eventuali feriti o interventi delle forze dell'ordine. La partita è programmata per la serata e si svolgerà come previsto.

Scontri tra ultras del Torino e della Juventus a poche ore dall'inizio del Derby della Mole, che chiuderà la stagione calcistica in Italia allo stadio Olimpico Grande Torino. Dopo una notte di tensioni, durante cui i gruppi di tifosi si sono cercati per la città senza però mai entrare in contatto, alcuni gruppi bianconeri avrebbero cercato di raggiungere sostenitori granata nei pressi dello stadio. Le forze di polizia, in assetto antisommossa, sono intervenute con i lacrimogeni per disperdere il tifo organizzato. In tutta risposta, gli ultras avrebbero lanciato bottiglie di vetro, torce e pietre contro gli agenti. I gruppi si sarebbero poi dispersi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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