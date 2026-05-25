Prima del derby di Torino, otto tifosi juventini sono stati arrestati. Tre sono stati fermati in flagranza di reato, mentre altri cinque in flagranza differita. Un tifoso di 36 anni è rimasto ferito, con il padre che ipotizza l'uso di lacrimogeni. Il ministro degli Esteri ha condannato la violenza nello sport.

3 tifosi sono stati fermati in flagranza di reatro mentre altri 5 in flagranza differita. Il padre del 36enne ferito sostiene l'ipotesi del lacrimogeno e Tajani condanna la violenza nello sport Sono stati arrestati 8 tifosi juventini a seguito degli scontri prima del derby di Torino, nei quali è stato ferito gravemente il 36enne Marco Basoccu,operato nella notte. Secondo le ultime ricostruzioni, la polizia ha fermato3 tifosi in flagranza di reato e altri 5 in flagranza differitagrazie alla visione delle immagini di un drone. Gli 8 indagati sono accusati di resistenza a pubblico ufficiale, lancio di materiale pericoloso e possesso di artifizi pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Scontri prima del derby di Torino: arrestati 8 tifosi juventini

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Scontri a Torino prima del derby. Grave il tifoso juventino.

Notizie e thread social correlati

Derby di Torino, otto ultras juventini arrestati dopo gli scontriOtto ultras juventini sono stati arrestati dopo gli scontri avvenuti durante il derby di Torino.

Scontri prima del derby Torino-Juventus, lacrimogeni e tifosi fermati: tensione altissimaPrima del derby Torino-Juventus, si sono verificati scontri tra tifosi delle due squadre.

Temi più discussi: Scontri a Torino prima del derby, grave tifoso della Juve; Scontri prima del derby di Torino: ultrà Juve ricoverato in codice rosso; Derby di Torino, grave un tifoso della Juventus dopo gli scontri: ultras chiedono di non giocare; Un ferito prima del derby di Torino, gli ultrà chiedono di non giocare. Si torna in campo dopo un'ora, le curve si svuotano.

Gli scontri prima del derby Torino - Juventus. Fischio d'inizio posticipato, pressioni della curva e un tifoso bianconero in gravi condizioni. x.com

Chi è l'ultrà dei Viking ferito prima del derby, fa il commercialista a MilanoL'ultrà ferito ieri pomeriggio a Torino nel corso degli scontri prima del derby, Marco Leonardo Basoccu, 36 anni, lavora come commercialista a Milano (ANSA) ... ansa.it

Gli scontri, il tifoso ferito, la protesta ultrà: cosa è successo prima del derby di TorinoNell'ultima di campionato disordini fuori dallo stadio tra sostenitori bianconeri e granata, con 8 persone fermate dopo lanci di pietre e bottiglie. Il giovane resta ricoverato in terapia intensiva. I ... avvenire.it

Lo Stadio di Salt Lake è tutto esaurito per il Derby di Kolkata di domani - 62.000 biglietti venduti per la partita decisiva della stagione!!! reddit