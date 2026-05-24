Scontri prima del derby Torino-Juventus lacrimogeni e tifosi fermati | tensione altissima

Prima del derby Torino-Juventus, si sono verificati scontri tra tifosi delle due squadre. Vicino allo stadio, gruppi di ultras si sono affrontati e sono stati lanciati lacrimogeni. Le forze dell’ordine sono intervenute, fermando alcuni tifosi. La tensione si è protratta per tutta la giornata e la notte, con disordini che hanno coinvolto le aree circostanti allo stadio e le strade nelle vicinanze.

Giornata e notte di forti tensioni a Torino tra ultras di Torino e Juventus prima del derby, con disordini vicino allo stadio e intervento delle forze dell’ordine. Contestato anche il caso del “dress code” per i tifosi, poi bloccato dalla Questura. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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LO SCANDALO DI INTER-JUVENTUS: LA VERGOGNOSA ESPULSIONE DI KALULU CHE FALSA IL DERBY DITALIA

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