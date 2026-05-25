Scontri al derby Torino-Juve 8 arresti e 11 Daspo | grave un tifoso bianconero

Durante il derby Torino-Juve, otto tifosi juventini sono stati arrestati. Tre sono stati fermati in flagranza di reato, mentre altri cinque grazie alla visione di immagini riprese da un drone. Sono stati anche emessi 11 Daspo. Un tifoso juventino è risultato in condizioni gravi dopo gli scontri tra supporter delle due squadre.

Torino, 25 maggio 2026 – Otto tifosi juventini arrestati, 3 in flagranza di reato e 5 in flagranza differita grazie alla visione delle immagini del drone, in seguito agli scontri tra tifosi in occasione del derby tra Toro e Juve. Tutti sono ritenuti responsabili, a vario titolo, di resistenza a pubblico ufficiale, lancio di materiale pericoloso e possesso di artifizi pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive. Il questore di Torino ha emesso anche 11 daspo. Sono in corso ulteriori accertamenti da parte della Digos torinese per valutare la posizione di altri tifosi coinvolti nei disordini. Nel corso degli scontri 6 operatori della polizia sono rimasti contusi. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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Torino-Juve: scontri e tensioni fuori dallo stadio, tre arresti tra i tifosi bianconeri

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