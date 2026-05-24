Scontri prima di Torino-Juventus | grave un tifoso bianconero La partita si gioca

Prima della partita Torino-Juventus si sono verificati scontri tra tifosi, durante i quali un supporter bianconero è stato colpito da un lacrimogeno ed è ora in condizioni gravi. La partita si sta giocando regolarmente, nonostante quanto accaduto. La serata a Torino è segnata da incidenti, che hanno coinvolto i tifosi delle due squadre. Non ci sono altre informazioni sulle cause degli scontri o sui responsabili.

Si sono verificati degli scontri prima di Torino-Juventus: un tifoso bianconero è in gravi condizioni dopo essere stato colpito da un lacrimogeno, ma la partita si gioca Serata terribile a Torino e stavolta non per questioni puramente calcistiche. Intorno alle 17.30, gruppi di ultras granata e bianconeri sono entrati in contatto nei pressi dello Stadio Grande Torino, innescando una serie di disordini che costringono le forze dell’ordine a un intervento con lancio di lacrimogeni per separare le fazioni. Volano bottiglie, pietre e torce: il bilancio conta quattro poliziotti feriti e diversi fermati. Il fatto più grave riguarda un tifoso... 🔗 Leggi su Sportface.it

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