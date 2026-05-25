Durante gli scontri di domenica pomeriggio nei pressi dello stadio di Torino, un ultras è stato colpito alla testa ed è in condizioni gravissime. La procura ha aperto un fascicolo per lesioni gravissime e ha denunciato otto tifosi coinvolti. Mentre le indagini sono in corso, la politica ha espresso dichiarazioni di condanna senza azioni concrete.

Lesioni gravissime. È il reato ipotizzato nel fascicolo aperto ieri dalla procura di Torino sui violenti scontri che si sono verificati domenica pomeriggio nei pressi dello stadio, poco prima del derby della “Mole”, tra Torino e Juventus. Perno dell’inchiesta il ferimento di un tifoso juventino, Marco Leonardo Bisoccu, colpito da un oggetto contundente e ricoverato con un grave trauma cranico. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica degli scontri e individuare eventuali responsabilità. Secondo le forze dell’ordine, sarebbe stato colpito al capo da una bottiglia lanciata da unno dei suoi compagni ultras. Per i tifosi, sarebbe stato invece raggiunto da un lacrimogeno lanciato ad altezza uomo. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Scontri a Torino, gravissimo l’ultras colpito alla testa. Otto i tifosi denunciati. E mentre la procura indaga, la politica fa finta di indignarsi contro il tifo violento

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