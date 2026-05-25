Dopo il derby a Torino, un tifoso juventino rimane in terapia intensiva a seguito di un intervento alla testa. Otto persone sono state arrestate e undici sono state colpite da Daspo. La polizia ha effettuato controlli e interventi sul luogo degli scontri, che hanno coinvolto più individui. La situazione si è risolta con l’arresto di alcuni e l’applicazione di divieti di accesso agli eventi sportivi per altri.

È pesante il verdetto del dopo derby a Torino. Ancora in terapia intensiva, dopo un intervento delicato, il tifoso juventino ferito alla testa. A colpire Marco Basoccu, 35 anni, forse una bottiglia di vetro. Ma vista la gravità probabilmente si è trattato di un razzo. Le sue condizioni sono stabili, è intubato in coma farmacologico. Ferito durante i disordini prima della partita è ricoverato alle Molinette. Sottoposto a una tac la prognosi è ancora riservata ed è intubato. Scontri al derby di Torino, ancora grave il tifoso juventino ferito. Basoccu ha riportato un trauma cranico giudicato severo dai sanitari che all’arrivo in ospedale lo hanno sottoposto a intervento neurochirurgico. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Scontri a Torino, ancora in terapia intensiva il tifoso juventino ferito: 8 arresti e 11 daspo (video)

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