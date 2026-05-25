L’Agenda 2030 si propone di affrontare i problemi delle persone con sclerosi multipla, puntando a trasformare le priorità in risultati concreti. La dichiarazione sottolinea che l’obiettivo è trovare soluzioni pratiche per migliorare la vita dei pazienti, assicurando che le iniziative prese siano effettivamente realizzate e non restino solo proposte.

“L’obiettivo concreto dell’Agenda 2030 è risolvere problemi reali delle persone con sclerosi multipla (Sm) e fare in modo che le priorità individuate vengano realizzate. Sul fronte della ricerca, grazie al lavoro costruito insieme alle eccellenze del territorio, abbiamo già compiuto passi importanti”. Lo spiega Francesco Vacca, presidente nazionale Aism - Associazione italiana sclerosi multipla, in occasione della Settimana nazionale della sclerosi multipla (Sm) e della Giornata mondiale della Sm, la nuova Agenda della Sm e patologie correlate 2030. Giorni di Piombo (Ponte alle Grazie) di Leo Giorda, terzo capitolo della saga investigativa dedicata a Woodstock, ci trascina nel periodo degli anni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Sclerosi multipla: Vacca (Aism), Agenda 2030 punta a trasformare priorità in risultati concreti

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