Un rappresentante di un’azienda farmaceutica ha dichiarato che, sebbene siano stati fatti progressi significativi, resta molto da fare per le persone con sclerosi multipla. Ha sottolineato l’importanza di rendere i pazienti titolari del diritto di vivere una vita piena. La discussione si è concentrata sui miglioramenti nei trattamenti e sull’accesso alle cure, senza entrare in dettagli specifici sui risultati ottenuti o sui piani futuri.

“E’ stato fatto tanto” per le persone con sclerosi multipla (Sm) “ma c’è ancora tanto da fare, perché i sintomi visibili non sono così noti a tutti, perché le persone, soprattutto quando sono giovani, ed è la stragrande maggioranza, non hanno il coraggio di rendere evidente ciò che agli occhi di tutti non lo è. E’ necessario, quindi, rendere le persone titolari dei loro diritti e del diritto di vivere una vita piena nonostante tutto”. Lo ha detto Gaia Rovati, che ha dato una testimonianza come persona con sclerosi multipla, in occasione della Settimana nazionale della sclerosi multipla (Sm) e della Giornata mondiale della Sm, la nuova Agenda della Sm e patologie correlate 2030. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Sclerosi multipla: Rovati, ‘rendere persone titolari del diritto di vivere vita piena’

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sclerosi multipla: Rovati, rendere persone titolari del diritto di vivere vita piena

Notizie e thread social correlati

Sclerosi multipla: a Pescara un incontro con persone che racconteranno cosa significa vivere con una malattia cronica in AbruzzoIl prossimo 9 maggio a Pescara si terrà un incontro promosso dall’Associazione Italiana Sclerosi Multipla, che coinvolgerà persone affette da questa...

Un aiuto al persone affette da sclerosi multipla: donati oltre 4 mila euro all'Aism per corsi di ginnastica riabilitativaIl Lions Club Forlì Host, con il supporto dei giovani del Leo Club, ha donato oltre 4.

In Italia 150mila persone con sclerosi multipla, ogni anno 3.600 nuove diagnosi- MILANO, 25 MAG - Superare le disuguaglianze territoriali nell'accesso alle cure, rafforzare la presa in carico e rendere realmente esigibili diritti e inclusione sociale per le persone con sclerosi ... ansa.it

Sclerosi multipla, cosa serve per migliorare qualità della vita, diritti, partecipazione e presa in carico dei pazientiAism e Fism presentano l'Agenda 2030: uno strumento condiviso di cambiamento e coprogettazione, un percorso per trasformare innovazione scientifica, diritti e presa in carico in qualità della vita con ... corriere.it