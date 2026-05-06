Sclerosi multipla | a Pescara un incontro con persone che racconteranno cosa significa vivere con una malattia cronica in Abruzzo

Il prossimo 9 maggio a Pescara si terrà un incontro promosso dall’Associazione Italiana Sclerosi Multipla, che coinvolgerà persone affette da questa malattia e racconterà le esperienze di chi vive con una condizione cronica in Abruzzo. Attualmente, nel territorio regionale, si contano oltre 3.000 persone con diagnosi di sclerosi multipla. L’evento fa parte di un percorso nazionale volto ad ascoltare e raccogliere testimonianze per l’elaborazione di un’Agenda 2030 dedicata a questa patologia e alle sue patologie correlate.

In Abruzzo sono oltre 3.000 le persone che convivono con la sclerosi multipla. A Pescara farà tappa, il prossimo 9 maggio, un incontro promosso da Aism, nell'ambito del percorso nazionale di ascolto per la costruzione dell'Agenda 2030 sulla sclerosi multipla e patologie correlate.L’appuntamento.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Leggi anche: Suicidio assistito, primo caso in Liguria su uomo di 56 anni con sclerosi multipla: cosa prevede la legge AEW: Ricochet si scusa dopo la polemica con una fan affetta da sclerosi multiplaUna risposta controversa a una fan nelle ultime ore ha scatenato una vera e propria bufera sui social ai danni di Ricochet. Contenuti e approfondimenti Si parla di: IN ABRUZZO 3MILA PERSONE CON SCLEROSI MULTIPLA: AGENDA 2030, A PESCARA TAPPA CICLO INCONTRI AISM. IN ABRUZZO 3MILA PERSONE CON SCLEROSI MULTIPLA: AGENDA 2030, A PESCARA TAPPA CICLO INCONTRI AISMPESCARA – In Abruzzo sono oltre 3mila le persone che convivono con la sclerosi multipla, una malattia cronica e complessa che richiede presa in carico continuativa, servizi integrati e supporto costan ... abruzzoweb.it Sclerosi multipla, individuata molecola che promuove la riparazione del sistema nervosoIl network internazionale coordinato dall’Università Vita-Salute San Raffaele porta a un importante risultato che apre nuove prospettive per la cura della malattia Una molecola, già studiata in ... bergamonews.it