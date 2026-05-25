Scivola e si ferisce | soccorso a Stella Cilento ed elitrasportato in ospedale
Un uomo è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto in una zona di campagna impervia a San Giovanni, frazione di Stella Cilento. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno utilizzato un'eliambulanza per trasportarlo in ospedale. La caduta si è verificata in un'area difficile da raggiungere, rendendo necessario l'intervento del mezzo aereo per il trasferimento. Nessuna altra persona è coinvolta nell'incidente.
Tensione a San Giovanni, frazione di Stella Cilento: un uomo è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto in una zona di campagna impervia. Per cause da accertare, infatti, il malcapitato sarebbe scivolato, ferendosi.Sul posto, i sanitari del 118 e poi una eliambulanza che ha consentito di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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