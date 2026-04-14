Incidente sul lavoro a Gioi Cilento | giovane elitrasportato al Ruggi

Nel pomeriggio si è verificato un incidente sul lavoro a Gioi Cilento, in via Valle. Un giovane è rimasto ferito e è stato trasportato in eliambulanza al presidio ospedaliero Ruggi. Sul luogo, sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi e il soccorso. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

Incidente, nel pomeriggio, a Gioi Cilento dove un giovane è rimasto ferito durante dei lavori in via Valle. L’operaio sarebbe rimasto incastrato con le gambe sotto a un mezzo.L'interventoSul posto, i sanitari del 118 e le forze dell'ordine. Il malcapitato è stato condotto in eliambulanza al.🔗 Leggi su Salernotoday.it Leggi anche: Colpito da Ictus a Ravello: anziano elitrasportato al Ruggi Incidente a Fonte di Roccadaspide: giovane trasportato al Ruggi in elisoccorsoEnnesimo incidente stamattina all'alba, a Roccadaspide, sulla statale 166 degli Alburni, in località Fonte. Incidente sul lavoro a Gioi Cilento: uomo di 38 anni incastrato sotto un mezzo meccanicoGrave incidente a Gioi Cilento, dove un uomo di 38 anni è rimasto incastrato con i piedi sotto il cingolo di un mezzo agricolo, mentre era impegnato in lavori alla ... ilmattino.it Gioi: incidente sul lavoro, operaio trasportato con l’eliambulanza a SalernoIncidente sul lavoro nel pomeriggio di oggi nel Comune di Gioi, un operaio di 38 anni mentre lavorava è rimasto con le gambe sotto i cingoli dello scavatore. Attivati subito i soccorsi sul posto l’amb ... infocilento.it