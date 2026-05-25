Scivola e precipita per 200 metri durante un'escursione in Alto Adige Elena Berselli muore a 23 anni
Una donna di 23 anni è deceduta dopo essere scivolata e caduta per circa 200 metri durante un'escursione in montagna in Val Badia, Alto Adige. La vittima, originaria di Zola Predosa, è stata trovata senza vita sul terreno. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle autorità.
Elena Berselli, 23enne di Zola Predosa, è morta dopo una caduta di 200 metri durante un'escursione in montagna in Val Badia (Alto Adige). Sarebbe scivolata su un tratto ancora innevato a una quota di circa 1.800 metri. È deceduta a seguito delle gravi lesioni riportate. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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