Elena Berselli è morta a 23 anni dopo la caduta di 200 metri in Alto Adige Precipita anche il compagno ma riesce a salvarsi

Da ilrestodelcarlino.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Una donna di 23 anni è deceduta in Alto Adige dopo essere scivolata per circa 200 metri durante un'escursione. Il suo compagno è caduto con lei, ma è riuscito a salvarsi. L’incidente è avvenuto il 25 maggio 2026 a Zola Predosa, in provincia di Bologna. La vittima è morta a causa della caduta in montagna, mentre il compagno ha riportato ferite non gravi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Zola Predosa (Bologna), 25 maggio 2026 – E’ scivolata per 200 metri in in Alto Adige dove si trovava per un’escursione e quella caduta in montagna è stata fatale a   Elena Berselli, 23 anni, morta  nel tragico incidente in montagna. Salvo il compagno di 26 anni che era con lei. Il 118 che è stato chiamato dagli escursionisti ha inviato sul posto il Pegaso. 3 della Regione Toscana che ha trasportato il ferito all’ospedale di Massa La tragica escursione in Val Mezdì di Corvara in Badia. La ragazza, residente Zola a Predosa (Bologna), è scivolata per 200 metri su un tratto ancora innevato mentre era in escursione in località Val Mezdì di Corvara in Badia, a una quota di circa 1. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

elena berselli 232 morta a 23 anni dopo la caduta di 200 metri in alto adige precipita anche il compagno ma riesce a salvarsi
© Ilrestodelcarlino.it - Elena Berselli è morta a 23 anni dopo la caduta di 200 metri in Alto Adige. Precipita anche il compagno, ma riesce a salvarsi
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Elena Berselli è morta a 23 anni dopo la caduta di 200 metri in Alto AdigeUna giovane donna di 23 anni è morta dopo essere scivolata per 200 metri in Alto Adige durante un'escursione.

Alto Adige, auto precipita per 200 metri in un burrone: muore la 29enne Anna Seebacher, due feritiUna donna di 29 anni è deceduta dopo essere precipitata con l’auto per circa 200 metri in un dirupo in Val d’Ultimo, in Alto Adige.

Si parla di: Rubato il sogno di mio figlio, la mamma del 15enne sfregiato: Non potrà fare il pilota di aerei e nessuno ci ha chiesto scusa.

Ragazza di 23 anni muore in Val Badia dopo una caduta di 200 metriElena Berselli, 23 anni, è morta dopo una caduta in montagna in Alto Adige. La giovane , residente Zola a Predosa (Bologna), è scivolata per 200 metri su un tratto ancora innevato mentre era in ... ansa.it

Elena Berselli è morta a 23 anni dopo la caduta di 200 metri in Alto AdigeZola Predosa (Bologna), 25 maggio 2026 – E’ scivolata per 200 metri in in Alto Adige dove si trovava per un’escursione e quella caduta in montagna è stata fatale a Elena Berselli, 23 anni, morta nel ... ilrestodelcarlino.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web