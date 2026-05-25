Una donna di 23 anni è deceduta in Alto Adige dopo essere scivolata per circa 200 metri durante un'escursione. Il suo compagno è caduto con lei, ma è riuscito a salvarsi. L’incidente è avvenuto il 25 maggio 2026 a Zola Predosa, in provincia di Bologna. La vittima è morta a causa della caduta in montagna, mentre il compagno ha riportato ferite non gravi.

Zola Predosa (Bologna), 25 maggio 2026 – E’ scivolata per 200 metri in in Alto Adige dove si trovava per un’escursione e quella caduta in montagna è stata fatale a Elena Berselli, 23 anni, morta nel tragico incidente in montagna. Salvo il compagno di 26 anni che era con lei. Il 118 che è stato chiamato dagli escursionisti ha inviato sul posto il Pegaso. 3 della Regione Toscana che ha trasportato il ferito all’ospedale di Massa La tragica escursione in Val Mezdì di Corvara in Badia. La ragazza, residente Zola a Predosa (Bologna), è scivolata per 200 metri su un tratto ancora innevato mentre era in escursione in località Val Mezdì di Corvara in Badia, a una quota di circa 1. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Elena Berselli è morta a 23 anni dopo la caduta di 200 metri in Alto Adige. Precipita anche il compagno, ma riesce a salvarsi

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