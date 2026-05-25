Una giovane donna di 23 anni è morta dopo essere scivolata per 200 metri in Alto Adige durante un'escursione. La caduta fatale si è verificata nel pomeriggio di ieri, in una zona montana frequentata da escursionisti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Le autorità stanno indagando sulle circostanze dell’incidente.

Zola Predosa (Bologna), 25 maggio 2026 – E’ scivolata per 200 metri in in Alto Adige dove si trovava per un’escursione e quella caduta in montagna è stata fatale a Elena Berselli, 23 anni, morta nel tragico incidente in montagna. Il 118 che è stato chiamato dagli escursionisti ha inviato sul posto il Pegaso. 3 della Regione Toscana che ha trasportato il ferito all’ospedale di Massa La tragica escursione in Val Mesdì di Corvara in Badia. La ragazza, residente Zola a Predosa (Bologna), è scivolata per 200 metri su un tratto ancora innevato mentre era in escursione in località Val Mesdì di Corvara in Badia, ad una quota di circa 1.800 metri. L’allarme e le ricerche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Elena Berselli è morta a 23 anni dopo la caduta di 200 metri in Alto Adige

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