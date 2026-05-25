Scivola dal tracciato della ferrata e muore a 23 anni | addio a Elena Berselli

Una giovane escursionista di 23 anni è morta dopo essere scivolata dalla ferrata Pisciadù, in Val Mezdì di Corvara in Badia. L’incidente è avvenuto domenica 24 maggio, e il corpo è stato ritrovato il giorno successivo. La vittima era di origini bolognesi e aveva percorso il percorso in giornata. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Stamattina, lunedì 25 maggio, è stato trovato il corpo di Elena Berselli, una giovane escursionista di ventitré anni di origini bolognesi che domenica 24 maggio ha percorso la ferrata Pisciadù, in località Val Mezdì di Corvara in Badia, a circa 1.800 metri di quota.Le sue ricerche erano partite. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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