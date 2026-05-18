Nelle 24 ore che sono iniziate ieri sera alle 21 e si concluderanno questa sera alle 21, è in atto uno sciopero nazionale che coinvolge il personale di varie aziende del gruppo Fs, tra cui Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord. La protesta ha avuto inizio nella serata di domenica 17 maggio e interessa la regione di Milano e la Lombardia, influenzando i servizi ferroviari in tutta l’area. Sono state stabilite fasce di garanzia per limitare i disagi ai pendolari.

Milano, 19 maggio 2026 -È’ in corso dalle 21 di ieri, domenica 17 maggio, e terminerà oggi alle 21 uno sciopero nazionale del personale del gruppo Fs, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord. I servizi garantiti. Per il trasporto Regionale di Trenitalia e Trenitalia Tper, sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle 6 alle ore 9 e dalle 18 alle ore 21. L'agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell'inizio e dopo la sua conclusione, avverte Trenitalia. I rimborsi. I passeggeri che intendono rinunciare al viaggio possono chiedere il rimborso a partire dalla.... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Treni, oggi sciopero nazionale a Milano e in Lombardia: la fasce di garanzia di Trenitalia e Trenord

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