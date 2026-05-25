Il 29 maggio 2026, si svolgerà uno sciopero di 24 ore nel settore dei trasporti pubblici in Toscana. Il fermo riguarderà autobus e tram a Firenze e in altre parti della regione. La protesta coinvolge i lavoratori del settore e prevede l’interruzione delle corse per l’intera giornata. La manifestazione coinvolge diverse aziende di trasporto locale.

FIRENZE – Sarà un venerdì nero anche in Toscana per il trasporto pubblico locale il 29 maggio 2026. E’ stato infatti proclamato uno sciopero generale nazionale di 24 ore che potrebbe causare ritardi, limitazioni di servizio e cancellazioni sia nel servizio tramviario sia nei bus urbani ed extraurbani gestiti da Autolinee Toscane. Il servizio sarà garantito in due fasce orarie, tra le 4.15 e le 8.14 e tra le 12.30 e le 14.29 Questo sciopero coinvolgerà sia il personale viaggiante che gli impiegati, compresi quelli delle biglietterie. Per operai ed impiegati lo sciopero è previsto per l’intero turno di lavoro. La regolarità del servizio dei bus fuori dalle fasce di garanzia, nonché la presenza di personale alle biglietterie, dipenderà dalle adesioni allo sciopero. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Sciopero trasporti 29 maggio: stop di 24 anche in Toscana per bus e tramvia Firenze

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