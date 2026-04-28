A Milano, le attività dei giudici per le indagini preliminari e delle udienze di primo grado saranno limitate dal 15 maggio al 30 giugno. Durante questo periodo, verranno svolte solo le attività considerate prioritarie, a causa della riduzione del personale. La decisione segna una sospensione temporanea delle attività ordinarie, facendo tornare a livelli di pandemia le modalità operative dei tribunali milanesi.

Non succedeva dai tempi della pandemia: le attività dei gip e dei gup di Milano saranno ridotte e, dal 15 maggio al 30 giugno, "verranno garantite solo le attività prioritarie". Lo comunica la presidente dell’Ufficio del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, Vincenza Maccora. Il motivo va ricercato in una "macchina" sempre più in affanno: una giustizia che soffre di una carenza cronica di personale, in particolar modo di quello amministrativo. "Le forze in campo non consentono oggettivamente di garantire il servizio oggi prestato", si legge nel documento diffuso dalla magistrata, perché "i singoli giudici non potranno...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Manca personale, le attività dei giudici ridotte alle urgenze

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Temi più discussi: Caos in Tribunale a Milano, solo attività prioritarie nella sezione gip per un mese e mezzo: Manca personale; Manca personale, le attività dei giudici ridotte alle urgenze; Manca il personale, a Milano si ferma l’ufficio del gip; Emergenza al tribunale di Milano: l'ufficio Gip funzionerà a regime ridotto.

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