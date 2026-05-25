Il 29 maggio i mezzi pubblici di Milano saranno fermi per 24 ore. Tram, bus e metro dell'ATM non circoleranno, con una fascia garantita fino alle 8:45 e tra le 15 e le 18. L'agitazione è stata ufficialmente confermata dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. I servizi resteranno sospesi durante tutto il giorno, ad eccezione delle fasce di garanzia.

L'agitazione, annunciata dal ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, è stata confermata dagli organizzatori e dalla stessa Atm e avrà una durata di 24 ore: lo stop comincerà alle 8:45 di venerdì 29 maggio e durerà fino alle 15, per poi riprendere alle ore 18 fino alla fine del servizio. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Sciopero generale 29 maggio a Milano: fermi tram, bus e metro ATM per 24h, fascia garantita fino alle 8:45 e 15-18

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