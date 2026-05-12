Mezzi Atm ridotto lo sciopero di venerdì 15 maggio a Milano | metro tram e bus a rischio solo dalle 8.45 alle 15

Da ilgiorno.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 15 maggio a Milano si terrà uno sciopero dei mezzi pubblici, ma la durata dell’astensione sarà più contenuta rispetto alle previsioni iniziali. I mezzi Atm, tra metro, tram e bus, potrebbero fermarsi solo tra le 8.45 e le 15.00, lasciando comunque alcune fasce di circolazione garantite. La notizia è stata comunicata nelle ultime ore, mentre le autorità stanno monitorando l’evoluzione della situazione.

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Milano, 12 maggio 2026 - Sciopero venerdì 15 maggio sarà ma decisamente più ridotto nell’orario, dalle 8.45 alle 15 e non anche dalle 18 in poi,  e quindi i disagi per l’utenza molto più contenuti.  In una nota Atm ha annunciato: "In relazione allo sciopero di venerdì 15 maggio l'Organizzazione Sindacale Al Cobas ha accolto l'invito della Prefettura di limitare lo sciopero a Milano nella sola fascia mattinale dalle 8.45 alle 15, essendo previsto nella stessa serata, in Piazza del Duomo, il Concerto di Radio Italia". Mezzi a rischio ma solo dalle 8.45 alle 15. Atm sottolinea che "pertanto, a Milano l'agitazione del personale viaggiante e di esercizio delle linee di superficie e metropolitane sarà possibile dalle 8.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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