Sciopero Atm 15 maggio stop a metro tram e bus dalle 8 | 45 alle 15 poi mezzi garantiti fino al termine del servizio

Il 15 maggio a Milano, lo sciopero del trasporto pubblico locale interesserà metro, tram e bus dalle 8:45 alle 15. Dopo questa fascia oraria, i mezzi saranno garantiti fino al termine del servizio. La protesta è stata proclamata per l’intera giornata, ma l’interruzione si svolgerà solo nella prima parte della giornata. I dettagli sul funzionamento dei servizi durante le ore di sciopero sono stati comunicati dalle autorità competenti.

Lo sciopero del trasporto pubblico locale a Milano, inizialmente proclamato per l’intera giornata del 15 maggio, subirà dunque una significativa riduzione: i mezzi non sono garantiti dalle 8:45 alle 15. Nelle ore precedenti e successive, dunque, il servizio Atm dovrebbe svolgersi regolarmente.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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