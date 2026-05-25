Il 29 maggio a Milano si fermeranno metro e mezzi di superficie a causa di uno sciopero indetto dalla Confederazione Unitaria di Base e altre organizzazioni sindacali. Le fasce orarie di sciopero sono state comunicate e prevedono interruzioni nel servizio pubblico di trasporto, con conseguenti disagi sulla viabilità cittadina. La mobilitazione interessa le linee metropolitane e i mezzi di superficie, con orari specifici stabiliti dalle sigle sindacali coinvolte.

Milano, 25 maggio – Un altro venerdì di grossi disagi a livello di viabilità si staglia su Milano. Per il 29 maggio infatti la Confederazione Unitaria di Base (Cub), unitamente ad altre OO.SS. autonome e di base, ha proclamato uno sciopero nazionale generale che interesserà i lavoratori di Atm Spa. Lo fa sapere l'Azienda trasporti milanesi in un comunicato stampa sottolineando che a Milano l'agitazione del personale sarà possibile dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 fino al termine del servizio. Anche per quanto riguarda la Funicolare Como-Brunate, il servizio potrebbe non essere garantito dalle 8:30 alle 16:30 e dopo le 19:30, fino al termine del servizio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sciopero Atm del 29 maggio: a Milano si fermano metro e mezzi di superficie. Ecco le fasce orarie

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