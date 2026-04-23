Sciopero il 24 aprile a Milano si fermano i mezzi Atm | orari garantiti di bus metro e tram

Domani a Milano si terrà uno sciopero di otto ore che coinvolgerà i mezzi Atm, tra cui bus, metro e tram. L'agitazione avrà inizio alle 8.45 e si concluderà alle 15, interessando anche la rete Net di Monza e la funicolare Como-Brunate. Durante questa fascia oraria, i servizi di trasporto potranno subire variazioni o sospensioni. Sono stati predisposti orari garantiti per limitare i disagi ai pendolari.

Uno sciopero di 8 ore, dalle 8.45 alle 15, è in programma per domani, venerdì 24 aprile e riguarda i mezzi Atm (bus, metro e tram) di Milano, la rete Net di Monza di trasporto su bus e la funicolare Como-Brunate.🔗 Leggi su Fanpage.it

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