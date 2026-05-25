Scioperi di fine maggio | dalla sanità alle scuole la mappa completa degli stop previsti per il settore pubblico e privato

Notizia in breve

Nell'ultima settimana di maggio, diverse categorie di lavoratori pubblici e privati hanno annunciato scioperi. Tra le principali proteste, ci sono quelle nel settore sanitario e nelle scuole, con date e modalità ancora da definire. Le agitazioni coinvolgono anche altri comparti, con manifestazioni e fermate del lavoro previste in più regioni. La mappa completa delle proteste sarà aggiornata nei prossimi giorni.