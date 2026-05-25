Scioperi di fine maggio | dalla sanità alle scuole la mappa completa degli stop previsti per il settore pubblico e privato
Nell'ultima settimana di maggio, diverse categorie di lavoratori pubblici e privati hanno annunciato scioperi. Tra le principali proteste, ci sono quelle nel settore sanitario e nelle scuole, con date e modalità ancora da definire. Le agitazioni coinvolgono anche altri comparti, con manifestazioni e fermate del lavoro previste in più regioni. La mappa completa delle proteste sarà aggiornata nei prossimi giorni.
L’ultima settimana di maggio porta con sé un’ondata di mobilitazioni sindacali in tutta Italia. Come si evince dalle informazioni diffuse da QuiFinanza, i cittadini dovranno affrontare una serie di scioperi che coinvolgeranno diverse categorie di lavoratori. Sebbene il picco dei disagi sia previsto per venerdì 29, le proteste inizieranno già dal giorno precedente. La settimana calda sul fronte sindacale si apre giovedì 28 maggio con una mobilitazione locale. Si tratta di una protesta che anticiperà di un giorno il blocco nazionale. Per tutta la giornata, infatti, i collaboratori a contratto del Cefpas (Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario della Regione Siciliana) incroceranno le braccia. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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