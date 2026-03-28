Scioperi settimana dal 30 marzo al 5 aprile 2026 le città coinvolte | stop sanità scuole e telecomunicazioni

Nella settimana dal 30 marzo al 5 aprile 2026 sono previsti diversi scioperi in varie città italiane. Le agitazioni coinvolgono settori come la sanità, l’istruzione e le telecomunicazioni. Sono state annunciate azioni di protesta che interessano i servizi pubblici e le infrastrutture, con diverse sigle sindacali coinvolte. L’elenco completo delle manifestazioni è stato comunicato dalle organizzazioni sindacali.

Settimana intensa di mobilitazioni sindacali in Italia: dal 30 Marzo 2026 al 5 Aprile 2026 sono in programma diverse forme di sciopero e astensione dal lavoro che interessano comparti chiave dei servizi. In primo piano la sanità, con uno stop a Bologna nelle strutture private e un’azione a Napoli nel servizio di emergenzatrasporto. Sul fronte degli enti locali si fermano Foligno (servizi educativi e scolastici) e Trieste (cooperazione sociale). Previsti disagi anche in “supporti” essenziali come pulizie, vigilanza privata e igiene ambientale, oltre a iniziative nei metalmeccanici e nel comparto telecomunicazioni (Liguria), dove è prevista la sospensione dell’ultima ora di ogni turno. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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