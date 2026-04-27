Chi sciopera il primo maggio | dal pubblico al settore privato ecco chi si ferma

Il primo maggio 2026 sarà segnato da uno sciopero che coinvolge sia il settore pubblico che quello privato, con un'adesione significativa annunciata dai sindacati USI-CIT. La mobilità in tutta Italia potrebbe subire disagi e interruzioni, poiché molte categorie di lavoratori si fermeranno in questa giornata. La manifestazione ha come obiettivo principale protestare contro alcune misure e condizioni lavorative, portando a una giornata di stop generale.

Non sarà solo una giornata di Festa dei lavoratori: lo sciopero del primo maggio 2026 indetto dai sindacati USI-CIT, rischia di condizionare pesantemente la mobilità in tutta Italia. La mobilitazione nazionale, che coinvolge sia il settore pubblico che quello privato, è stata proclamata per accendere i riflettori sui salari, sulla sicurezza e sulla precarietà dei lavoratori italiani in tutti i settori. Ecco rischia di fermarsi, dagli uffici comunali ai trasporti locali, e quali sono i servizi essenziali che resteranno attivi. Le motivazioni e chi sarà coinvolto. Alla base della mobilitazione indetta per il primo maggio vi sono rivendicazioni precise legate al mondo del lavoro.🔗 Leggi su Open.online

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