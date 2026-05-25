Un sito internet ha promosso la vendita online di animali esotici come scimmie, pappagalli e volpi, ma si è trattato di una truffa. Gli acquirenti hanno versato un acconto senza ricevere mai gli animali. Dopo aver effettuato i pagamenti, i venditori sono scomparsi. Le autorità stanno indagando sull’episodio, che riguarda vendite fraudolente attraverso una piattaforma digitale. Nessuna consegna è stata effettuata e sono in corso verifiche sui responsabili.

Bologna, 25 maggio 2026 – Allevamenti di scimmie, pappagalli, volpi e altri animali esotici messi in vendita (in modo fittizio) su un sito online per poi sparire con l’acconto dato per l’acquisto. L’operazione ‘Fake Monkey’ della Guardia di Finanza di Bologna è servita ad individuare sul web un sistema fraudolento, finalizzato alla vendita illegale di animali esotici protetti (mammiferi e rettili) e alla realizzazione di truffe online. L’attività investigativa, sviluppata attraverso un accurato monitoraggio della rete internet e delle piattaforme di e-commerce, ha consentito di focalizzare l’attenzione sul dominio nazionale "allevatorediscimmie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Scimmie, volpi e pappagalli messi in vendita online, ma era tutta una truffa

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