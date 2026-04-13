Biglietti online per Lady Gaga ma l’annuncio era una truffa

Un utente ha tentato di acquistare biglietti online per il concerto di Lady Gaga, ma si è trovato di fronte a un annuncio fraudolento. L’episodio si è verificato a Loro Piceno, in provincia di Macerata, il 13 aprile 2026. La truffa ha coinvolto un sito che prometteva biglietti per l’evento, ma in realtà non consegnava alcun prodotto. Non sono stati segnalati danni o conseguenze ulteriori.

Loro Piceno (Macerata), 13 aprile 2026 – Pensa di comprare i biglietti per il concerto di Lady Gaga, ma l’annuncio era una truffa. Ora però sono stati rintracciati i responsabili del raggiro ai danni di un 35enne di Loro Piceno. Il 35enne aveva fatto un bonifico per 200 euro L’uomo si era imbattuto nei mesi scorsi in un annuncio online che pubblicizzava un concerto della nota cantante, che si sarebbe dovuto tenere a Milano. Felice di poter sentire dal vivo la popstar americana, il 35enne ha comprato due biglietti facendo un bonifico di 200 euro sulla una carta di credito prepagata indicata nell’annuncio. Le indagini dei carabinieri Poi però, trascorsi diversi giorni e non avendo ricevuto ancora i biglietti, il malcapitato ha realizzato di essere caduto in un raggiro e così, verso Natale, si è rivolto ai carabinieri denunciando l’accaduto.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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