Sciacca a testa alta | Meglio regnare all' inferno che servire in paradiso

Da messinatoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il candidato sindaco Gaetano Sciacca, con il movimento Rinascita Messina, ha ottenuto pochi voti finora. Durante un comizio, ha dichiarato di preferire regnare all'inferno piuttosto che servire in paradiso. La campagna elettorale sembra ancora aperta, ma i risultati parziali indicano una bassa affluenza. Nessuna variazione nei dati ufficiali è stata ancora comunicata. La situazione resta in evoluzione mentre si attendono i risultati definitivi.

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Pochi i voti fin qui raccolti dal candidato sindaco Gaetano Sciacca e dal suo movimento Rinascita Messina. Un risultato che lo stesso ex capo del Genio Civile commenta senza giri di parole: “Sicuramente non un buon risultato dai primi scrutini, ma non rimpiangiamo le nostre non scelte di. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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