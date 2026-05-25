Sciacca a testa alta | Meglio regnare all' inferno che servire in paradiso

Notizia in breve

Il candidato sindaco Gaetano Sciacca, con il movimento Rinascita Messina, ha ottenuto pochi voti finora. Durante un comizio, ha dichiarato di preferire regnare all'inferno piuttosto che servire in paradiso. La campagna elettorale sembra ancora aperta, ma i risultati parziali indicano una bassa affluenza. Nessuna variazione nei dati ufficiali è stata ancora comunicata. La situazione resta in evoluzione mentre si attendono i risultati definitivi.