il paradiso delle maldive diventa un inferno

Cinque turisti italiani sono deceduti durante un’immersione in una grotta a circa 50 metri di profondità nell’atollo di Vaavu, nelle Maldive. La spedizione si è svolta nonostante le condizioni meteorologiche avverse. L’incidente si è verificato nel corso di un’immersione che ha coinvolto più persone, portando alla morte dei cinque partecipanti. Le autorità locali stanno indagando sulle circostanze dell’accaduto e sulle decisioni prese prima dell’immersione. La notizia ha suscitato attenzione internazionale su questo tragico evento.

Morti 5 turisti italiani durante un’immersione in una grotta profonda 50 metri nell’atollo di Vaavu. Spedizione partita malgrado il meteo sfavorevole. Si indaga sull’ossigeno nelle bombole. Tra le vittime una professoressa dell’Università di Genova e la figlia. Un grande amore per il mare, ma stavolta il mare li ha traditi. Ecco come un paradiso terrestre può trasformarsi in un incubo. È stato così per cinque italiani, esperti subacquei, che ieri sono annegati alle Maldive. I cinque sono scesi in immersione dalla safari boat Duke of York, un’imbarcazione specializzata in crociere subacquee, in navigazione nei pressi di Alimathà, una delle isole disabitate dell’atollo di Vaavu e una delle mete più apprezzate per gli appassionati di immersioni, raggiungibile in circa un’ora di motoscafo da Malè. 🔗 Leggi su Laverita.info

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