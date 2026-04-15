Trenta dipendenti dei comuni di Concorezzo, Lesmo e Arcore hanno partecipato a un percorso di formazione mirato a migliorare l’assistenza ai cittadini. Il programma, finalizzato a potenziare le competenze del personale, si è concentrato su aspetti pratici relativi all’interazione tra uffici pubblici e utenti. I partecipanti hanno completato il percorso di aggiornamento, pronti a offrire servizi più efficaci e qualificati.

Trenta dipendenti pubblici di Concorezzo, Lesmo e Arcore hanno preso parte a un programma di aggiornamento professionale volto a trasformare l’interazione tra uffici comunali e cittadinanza. L’iniziativa mira a potenziare le capacità di gestione delle relazioni e la fluidità dei processi interni attraverso moduli di coaching e management. Il capitale umano come motore dell’amministrazione locale. A Concorezzo la macchina burocratica si apre a nuovi modelli organizzativi. Il percorso formativo in corso, strutturato su cinque incontri specifici, non si limita alla consueta preparazione tecnica ma punta dritto alle competenze relazionali. I temi trattati riguardano il team coaching e la gestione manageriale, strumenti scelti per rendere il front office capace di affrontare con maggiore chiarezza le richieste della popolazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nuova gestione per i comuni: 30 dipendenti formati per servire meglio

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