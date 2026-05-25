Schianto tra auto e moto lungo la via Emilia | motociclista 55enne in elisoccorso a Parma è grave

Un incidente tra un'auto e una moto si è verificato lungo la via Emilia, ad Alseno. Un motociclista di 55 anni è rimasto gravemente ferito e trasportato in elisoccorso all'Ospedale Maggiore di Parma. Le sue condizioni sono considerate serie. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per i rilievi. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico.

È ricoverato in gravi condizioni di salute all'Ospedale Maggiore di Parma il motociclista di 55 anni, coinvolto nell'incidente avvenuto lungo la via Emilia, ad Alseno, in provincia di Piacenza. Il mezzo a due ruote si è schiantato contro un'auto, che proveniva dal senso opposto di marcia. Come. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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Schianto in moto, morto il 25enne Antonio Esposito: grave l'amico

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